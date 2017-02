Scholen hebben moeite met 'burgerschapsonderwijs'

Scholen hebben te weinig aandacht voor onderwerpen als democratie, homoseksualiteit en vrijheid van meningsuiting en geloof. Volgens de Inspectie van het Onderwijs is er sprake van te weinig coördinatie met betrekking tot het zogeheten burgerschapsonderwijs, waardoor activiteiten op scholen weinig verband houden met elkaar. Verder hebben de scholen niet goed vastgelegd wat ze hun leerlingen willen bijbrengen.

Het is niet voor het eerst dat duidelijk wordt dat scholen moeite hebben met onderwerpen als homoseksualiteit en geloof. Twee jaar geleden bleek uit onderzoek van het ministerie van Onderwijs dat een op de vijf leraren het moeilijk vindt om over onderwerpen als homoseksualiteit en integratie te praten in de klas. Vorige week concludeerde DUO Onderwijsonderzoek op basis van een enquête onder leraren dat een op de negen leraren in het voortgezet onderwijs onderwerpen als terrorisme en homoseksualiteit uit de weg gaat.

Wet biedt te veel ruimte

In het vandaag verschenen onderzoek van de onderwijsinspectie is onderzoek gedaan naar het burgerschapsonderwijs, waar scholen verplicht aandacht aan moeten besteden. Uit het rapport blijkt dat een van de problemen is dat wet- en regelgeving scholen te veel ruimte biedt voor een eigen invulling.

De inspectie vindt dat de overheid duidelijker moet aangeven wat de verplichte kern is en wat scholen wel zelf mogen invullen. Dat kan onder meer door doelen helder te omschrijven.

Onaanvaardbaar

Het ministerie van Onderwijs vindt het onaanvaardbaar dat het burgerschapsonderwijs zich niet voldoende ontwikkelt. Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker schrijven in een brief aan de Tweede Kamer dat met scholen en instellingen wordt gewerkt aan verbetering.

In De Telegraaf zegt Dekker dat het belangrijk is dat scholieren zich bewuster worden van vrijheden en plichten die in de grondwet staan. "Als leerlingen dat niet meekrijgen, moeten we niet gek staan te kijken dat extreme ideeën zich nestelen."