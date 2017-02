De sport van dinsdag bij de NOS

Geschaatst gaat er vanaf donderdag worden in het Zuid-Koreaanse Gangneung. De olympische locatie van volgend jaar heeft dit jaar de WK afstanden in huis. In de diverse sportuitzendingen bij de NOS zal worden vooruitgeblikt op het titeltoernooi.

Het wielerjaar van Marianne Vos is al even begonnen, maar de presentatie van haar nieuwe ploeg, WM3 Pro Cycling genaamd, is nu pas aan de orde. Ook daarvan zal de NOS verslag doen, zoals te zien zal zijn in het Sportjournaal en te horen in Langs de Lijn En Omstreken.

Het radioprogramma heeft nog meer fietsen in petto: oud-professional Maarten Tjallingii komt vertellen over de Cycling Academy Gelderland, een wieleropleiding voor talenten van 15 tot en met 18 jaar.