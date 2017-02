Tientallen appartementen in Rosmalen ontruimd vanwege brand

In Rosmalen zijn vannacht 28 appartementen ontruimd vanwege een grote brand. Een bewoner is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

De brand ontstond volgens het Brabants Dagblad rond 01.15 uur op de derde verdieping van een flat in de wijk Hintham. Zo'n vijftig bewoners van de omliggende appartementen werden uit voorzorg geƫvacueerd. Een aantal bewoners is nagekeken in een ambulance omdat ze rook hadden ingeademd.

De meeste woningen zijn rond 03.00 uur weer vrijgegeven. Vier gezinnen kunnen voorlopig niet terug naar huis; voor hen wordt opvang gezocht.