Amnesty: duizenden Syriërs opgehangen in 'slachthuis'

Het Syrische regime heeft in een gevangenis buiten Damascus mogelijk meer dan tienduizend gevangenen geëxecuteerd. Amnesty International trekt die conclusie na gesprekken met voormalige gevangenen en cipiers van de Saydnaya-gevangenis.

In een rapport bericht de mensenrechtenorganisatie uitvoerig over de buitengerechtelijke massa-executies. Amnesty zegt dat tussen 2011 en 2015 iedere week twintig tot vijftig gevangenen werden opgehangen. De executies werden uitgevoerd na schijnprocessen, die in de meeste gevallen niet langer duurden dan drie minuten. De executies waren meestal in de nacht van maandag op dinsdag. De gevangenisleiding sprak dan van 'het feest'.

Amnesty zegt dat 5000 tot 13.000 Syriërs in de Saydnaya-gevangenis zijn opgehangen. De mensenrechtenorganisatie baseert zich op gegevens uit de periode van september 2011 tot december 2015. Waarschijnlijk zijn de executies nog steeds aan de gang en ligt het daadwerkelijke dodental veel hoger.

'Het slachthuis'

De Saydnaya-gevangenis is onder gevangenen bekend als 'het slachthuis'. Aan de executies gingen vaak gruwelijke martelingen vooraf. De lichamen werden voor identificatie naar ziekenhuizen gebracht en uiteindelijk gedumpt in massagraven.

Amnesty heeft voor het rapport Human Slaughterhouse gesproken met 31 voormalige gevangenen, die nu in het Westen wonen. Ze hadden zich op tijd vrijgekocht. Ook heeft de organisatie gesproken met meer dan vijftig bewakers en 'rechters' die de schijnprocessen voerden.

Amnesty heeft vaker rapporten gepubliceerd over huiveringwekkende praktijken in Syrische gevangenissen. Het regime van president Assad gaat er nooit op in en noemt de rapporten propaganda.