WRR: meer zekerheid nodig voor zzp'er

De ontwikkeling naar een flexibelere arbeidsmarkt leidt tot het ontstaan van nieuwe kwetsbare groepen, met veel onzekerheid over hun inkomen en sociale zekerheid. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid komt met die waarschuwing in een rapport over de toekomst van flexibele arbeidskrachten.

De WRR zegt dat het van belang blijft om die groep "de nodige zekerheden" te bieden. Te veel flexibilisering kan leiden tot stress en 'levenslooponzekerheid'. Vooral jongeren die een huis willen kopen of een gezin willen stichten, lopen daar tegenaan, aldus de raad.