Aquarium Chicago rouwt om 'Granddad', oudste vis ter wereld (95)

"Meer dan 104 miljoen bezoekers hebben Granddad bij ons gezien en iets over deze unieke soort geleerd", is te lezen op de website van het aquarium. "Hoewel de vis de meeste tijd een in het water gevallen tak nadoet, wekte hij nieuwsgierigheid, opwinding en verwondering op. Jong en oud wilden het verhaal over dit biologische wonder horen en te weten komen hoe hij een van de oudste nog levende gewervelde diersoorten op aarde kon worden."

Granddad heeft een spuitje gekregen. Hij had geen zin meer in eten en zijn vitale organen werkten de laatste tijd steeds slechter. Granddads partner stierf al in 1980.