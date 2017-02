30 jaar voor in brand steken moskee Orlando-schutter

In Florida is een man veroordeeld tot dertig jaar cel voor het in brand steken van een moskee in Fort Pierce. Het gebedshuis werd in het verleden bezocht door de schutter die in Orlando in een homobar 49 mensen doodschoot.

De dader, Joseph Schreiber, postte op internet ook anti-islamteksten. Op Facebook schreef hij twee maanden voor de aanslag dat "alle moslims behandeld moesten worden als criminelen en terroristen".

Op bewakingscamera's van de moskee is te zien hoe Schreiber op een motor komt aanrijden met een fles waar waarschijnlijk brandbare vloeistof in zit. Daarna is in het beeld een flits te zien.

In de rechtszaal wilde Schreiber de tenlastelegging niet aanvechten, wat in het Amerikaanse rechtssysteem hetzelfde gevolg heeft als een bekentenis. Tijdens eerdere verhoren had hij al bekend. In de rechtszaal bood hij zijn verontschuldigingen aan aan de imam van de moskee.