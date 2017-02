IAAF: nog geen Russen op wereldkampioenschappen

De schorsing van Russische atleten voor deelname aan internationale wedstrijden wordt nog niet opgeheven. Dat is besloten tijdens de vergadering van het bestuur van de internationale atletiekfederatie IAAF. Het betekent dat Rusland nog geschorst is op de WK in augustus in Londen.

De IAAF schorste de Russische atletiekbond in november 2015, nadat het wereldantidopingagentschap WADA in een onderzoek concludeerde dat er in Rusland sprake was van door de staat georganiseerd dopinggebruik.

Roadmap om weer terug te keren

Afgelopen maand heeft de onderzoekscommissie van de IAAF opnieuw een bezoek gebracht aan Rusland. Volgens de voorzitter van de commissie, Rune Andersen, zijn de Russen op de goede weg, maar is er nog werk aan de winkel.

"We hebben een roadmap gemaakt voor de volledige terugkeer van de Russische atleten op het internationale toneel. Ze moeten nog aan een aantal strenge voorwaarden voldoen. Zo moeten bijvoorbeeld voortaan alle dopingtesten zonder incidenten verlopen en moeten de Russen meewerken aan alle dopingonderzoeken die nog gaande zijn."

Geen WK

Volgens Andersen zijn de nieuwe afdelingshoofden van de RUSAF (Russische atletiekbond) en RUSADA (Russische anti-dopingautoriteit) van goede wil. Maar het duurt volgens hem nog zeker tot november voordat aan alle criteria voldoen kan worden. "In de tussentijd kunnen individuele atleten wel onder strenge voorwaarden en onder een neutrale vlag meedoen aan wedstrijden."

Rusland als land mag niet meedoen aan de WK in Londen in augustus, maar voor individuele atleten is er wel een zijdeur. Als zij kunnen bewijzen dat ze voldoende gecontroleerd zijn op doping kunnen ze een beroep doen op clementie.

Inmiddels hebben 35 atleten dat inmiddels gedaan. Alleen verspringster Darija Klishina en klokkenluidster Joelia Stepanova voldoen tot nog toe aan alle eisen.