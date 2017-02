Boeddhistische monnik in Myanmar blijkt drugsdealer

Een boeddhistische monnik uit Myanmar wordt in verband gebracht met de vondst van meer dan 4 miljoen pillen methamfetamine in een klooster. De straatwaarde wordt op ongeveer 7,5 miljard euro geschat.

Bij zijn aanhouding werden er 400.000 pillen in zijn auto gevonden. Na zijn arrestatie werd het klooster doorzocht, waarbij een nog grotere hoeveelheid drugs werd gevonden, meldt de BBC.

Myanmar is de grootste methamfetamine-producent ter wereld. Er is veel handel naar Thailand en Laos. Vooral in de arme provincie Rakhine is de drugshandel een groeiend probleem.