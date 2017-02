Wat moeten deze zwevende kiezers stemmen volgens de Stemwijzer?

Babette Gonsalves (49) uit Ulvenhout is al jaren een zwevende kiezer. In 2012 stemde ze D66, maar ook CDA, VVD en PVV hebben in het verleden op haar stem kunnen rekenen. Gonsalves werkt in een bakkerij in Etten-leur.

Zorg speelt een belangrijke rol in haar stemkeuze, want de Brabantse heeft jarenlang in die sector gewerkt. Ze kijkt dagelijks naar Pauw of Jinek, maar alle meningen maken het kiezen niet eenvoudiger.

Als het aan de Stemwijzer ligt, passen deze partijen het beste bij Babette:

1. PvdA met 73 procent

2. 50Plus met 67 procent

3. ChristenUnie en PvdD met 57 procent

Onderaan staan PVV, Denk en Forum voor Democratie. Babette zegt verbaasd te zijn dat de PvdA bovenaan haar lijstje staat, omdat ze daar nog nooit op heeft gestemd. Wel gaat ze nu het verkiezingsprogramma van de PvdA lezen.