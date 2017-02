Stadionverbod voor supporters Servië-Kosovo-spandoek bij Twente

FC Twente heeft twee supporters per direct een stadionverbod opgelegd, meldt Tubantia. De twee hadden tijdens de wedstrijd gisteren tegen koploper Feyenoord een groot spandoek over een reling gehangen met daarop de woorden 'Kosovo is Serbia' (Kosovo is Servië).

Politieke uitlatingen in stadions worden door de KNVB en de UEFA niet toegestaan. De KNVB kan de club een boete opleggen.

Op basis van bewakingsbeelden zijn de mannen geïdentificeerd. De twee hadden het spandoek het stadion binnengesmokkeld. In overleg met politie en met bemiddeling van andere supporters werd het iets voor de rust weggehaald.

De politie ziet geen reden om in actie te komen, zegt een woordvoerder tegen Tubantia. "Het was niet handig. Maar er is in onze ogen verder geen sprake van een strafbaar feit."