Moeder zet auto niet goed weg: Amber Alert voor peuter

Een parkeerfout heeft in de VS geleid tot een grootschalige zoekactie naar een meisje van 2. De ouders van de peuter dachten dat hun dochter ontvoerd was, maar dat bleek onterecht. Ze zat gewoon nog in de auto van haar ouders, die van de oprit was gerold en in een bosachtig gebied terecht was gekomen.

Vermoedelijk heeft de laatste bestuurder van de auto, haar moeder, de automatische versnellingsbak niet in de parkeerstand gezet.

De ouders alarmeerden de politie toen ze hun kind kwijt waren. Daarbij vermeldden ze dat de ontvoerders mogelijk ook hun auto hadden meegenomen. De politie stuurde een Amber Alert uit, de speciale alarmering voor vermiste kinderen.

Na een zoektocht van vijf uur werd de auto van het gezin gevonden, met het meisje er nog in.