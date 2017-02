Voormalige Catalaanse regiopremier Mas voor de rechter

In de Spaanse stad Barcelona hebben duizenden mensen zich verzameld voor een gerechtsgebouw waar de voormalige regiopremier Artus Mas vandaag terecht moet staan. De Spaanse justitie beschuldigt hem van het illegaal organiseren van een referendum in 2014 over de onafhankelijkheid van de regio Catalonië.

De Spaanse regering had het referendum destijds als ongrondwettelijk bestempeld en verboden. Maar Mas liet het toch doorgaan, met hulp van vrijwilligers.

Hij wordt nu beschuldigd van burgerlijke ongehoorzaamheid en een ambtsmisdrijf. Justitie eist dat hij tien jaar lang geen bestuurlijke functie meer vervult. Naast Mas staan nog twee anderen voor de rechter.