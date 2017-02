Kremlin boos op Fox News

Het Kremlin wil excuses van de Amerikaanse zender Fox News vanwege een uitspraak van boegbeeld Bill O'Reilly. Tijdens een interview met president Trump noemde hij de Russische president Poetin een moordenaar. Volgens de woordvoerder van Poetin is dat onacceptabel en beledigend.

Trump zei in het interview dat hij respect heeft voor Poetin. Hij wil ook graag met de Russische president samenwerken in de strijd tegen IS. O'Reilly wilde graag weten waar het respect voor Poetin vandaan komt. "Hij is immers een moordenaar", zei de presentator.

Terroristische staat

In hetzelfde interview vertelde Trump dat hij Iran ziet als een terroristische staat. Ook daar zijn ze in het Kremlin niet gelukkig mee.

Volgens de woordvoerder hoeft dat geen gevolgen te hebben voor de betrekkingen tussen Rusland en de Verenigde Staten. "Het is geen geheim dat Moskou en Washington over een aantal kwesties fundamenteel anders denken."

Het interview met Trump werd gisteravond uitgezonden voor de Super Bowl. Dat evenement trok zo'n 100 miljoen kijkers.