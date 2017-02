'Franse presidentskandidaat Fillon vastbesloten om door te gaan'

De Franse conservatieve presidentskandidaat François Fillon zal vanmiddag in een persconferentie aankondigen dat hij vastbesloten is om de strijd om het presidentschap voort te zetten. Dat hebben bronnen rondom hem gezegd.

Fillon (62) ligt onder vuur; hij wordt beschuldigd van fraude. Hij zou in de tijd dat hij parlementariër was grote bedragen hebben uitgegeven om zijn vrouw Penelope te betalen voor werk dat ze niet heeft gedaan. In Frankrijk wordt de affaire Penelopegate genoemd. Ook twee van zijn kinderen zouden op de loonlijst hebben gestaan.

Twijfel

Volgens opiniepeilingen dalen zijn kansen sterk en hij staat onder druk van mensen in zijn eigen kamp om de strijd te staken. Maar Fillon is niet van plan op te geven. Volgens Franse media is het zijn laatste kans om de twijfel die over hem is gerezen, weg te nemen.

Mensen uit zijn omgeving noemen de persconferentie vanmiddag "een belangrijk moment, een moment van verantwoordelijkheid en openheid, van uitleg van de feiten en van de rechtmatigheid van zijn handelen". Daarnaast zal hij duidelijk maken dat hij vastbesloten is door te gaan en waarom hij dat doet.