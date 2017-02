Volkert van der Graaf niet terug naar gevangenis

Volkert van der Graaf hoeft niet terug naar de gevangenis. Volgens de rechtbank in Amsterdam heeft hij zich gehouden aan de meldplicht bij de reclassering en moeten er alleen vragen worden gesteld of het zinvol is om op deze manier door te gaan met het toezicht.

Het Openbaar Ministerie had in de zaak gevraagd om een celstraf van een jaar. Volgens de officier van justitie heeft de moordenaar van Pim Fortuyn de voorwaarden van zijn voorwaardelijke vrijlating geschonden. Zo onttrekt hij zich volgens het OM aan de meldplicht bij de reclassering.

Verder zou de reclassering zijn werk niet goed kunnen doen, doordat Van der Graaf te summiere antwoorden geeft. Hij liet de dienst onder meer weten dat hij in Europa op vakantie ging, zonder het land te noemen.

De rechtbank zei bij de uitspraak dat het nu niet gaat om de vraag of de voorwaarden moeten worden aangepast, maar of Van der Graaf zich hield aan zijn meldplicht. Het antwoord daarop was volgens de rechtbank dus ja.

Geen vertrouwen

Van der Graaf zei eerder tegen de rechtbank dat hij zijn gesprekspartners bij de reclassering niet vertrouwt. Hij zei ook dat hij geen enkele hulp nodig heeft, dus ook niet van de reclassering.

Volkert van der Graaf en zijn advocaat Jebbink waren niet aanwezig bij de uitspraak.

Van der Graaf kreeg 18 jaar gevangenisstraf voor de moord op Pim Fortuyn in 2002. In 2014 kwam hij op voorwaarden vervroegd vrij.