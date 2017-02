Freek Vonk blijft voorlopig in ziekenhuis na haaienbeet

Tv-bioloog Freek Vonk blijft voorlopig nog in het ziekenhuis in Miami. Hij werd vorige week op de Bahama's in zijn arm gebeten door een haai en moest meteen worden geopereerd.

Via Facebook laat hij weten dat alle wonden zijn gehecht en dat dat heel goed is gegaan. "Onvoorstelbaar hoe mooi dit is gelukt", schrijft Vonk, "zeker gezien het feit dat mijn bovenarm aan stukken lag en ik zelfs mijn spieren zag zitten!"

Wel zijn de zenuwen beschadigd en heeft hij nog steeds geen gevoel in de huid van zijn onderarm. Mogelijk komt dit nog terug, maar dat is niet zeker. Ook is er nog kans op een infectie. Dat is de reden dat Vonk voorlopig nog in het ziekenhuis blijft.

Tv-programma

Het ongeluk op de Bahama's gebeurde tijdens opnames voor een nieuw tv-programma. Na de haaienbeet moest Vonk snel met een traumahelikopter naar Miami worden gevlogen omdat er ter plaatse niet genoeg medische hulp was. Drie uur werd hij geopereerd en hij kreeg meer dan honderd hechtingen.

In eerste instantie liet Freek Vonk geen foto's zien van de bovenkant van zijn arm omdat het er te heftig uit zou zien voor zijn jongste fans. Nu heeft hij wel foto's geplaatst van hoe zijn arm er nu uit ziet.

Zijn liefde voor haaien heeft Vonk in ieder geval niet verloren door het incident, want hij sluit zijn bericht af met de tekst #Sharksrule.