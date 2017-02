Nederland krijgt topinstituut voor klimaatverandering

Nederland krijgt een internationaal topinstituut dat advies gaat geven aan landen over hoe om te gaan met klimaatverandering. Staatssecretaris Sharon Dijksma van Milieu zet vandaag een handtekening voor de oprichting van dat instituut.

In het klimaatverdrag van Parijs, dat in 2015 werd getekend, is afgesproken dat er een instituut zou komen dat landen zou adviseren over zogeheten klimaatadaptatie. Sindsdien is er door het ministerie van Infrastructuur en Milieu gelobbyd om het instituut naar Nederland te krijgen.

Volgens staatssecretaris Dijksma is Nederland een logische thuisbasis voor het instituut, omdat Nederland veel ervaring heeft met klimaatverandering. "Wij hebben in de jaren 50 enorme overstromingen gehad en ons gewapend tegen het water", zegt de staatssecretaris in het NOS Radio 1 Journaal. "Die ervaring, van een laag liggend land in de Delta maakt dat Nederland bij uitstek geschikt is."

Locatie

In het klimaatakkoord van Parijs besloten 194 landen de opwarming van de aarde te beperken tot 2 graden Celsius. Verschillende organisatie waarschuwen erop dat dat niet lijkt te lukken. Zo zegt de VN dat zelfs met het klimaatakkoord, de aarde afstevent op een opwarming van 3 graden.

Waar in Nederland het instituut komt, wil het ministerie nog niet zeggen.