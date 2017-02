Wekdienst van 6 februari: dit gebeurde terwijl je sliep

Verder vandaag...

We kunnen weer gaan kijken op wie we zouden kunnen stemmen. ProDemos presenteert de StemWijzer voor de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart. Bij de presentatie vullen de lijsttrekkers als eersten de StemWijzer in. De presentatie is om 12.00 uur in perscentrum Nieuwspoort in Den Haag. Daarna is de StemWijzer voor iedereen in te vullen via www.stemwijzer.nl.

De rechtbank in Amsterdam beslist om 10.00 uur of Volkert van der Graaf weer naar de gevangenis moet.

Volgens het Openbaar Ministerie houdt de moordenaar van Pim Fortuyn zich niet aan de regels van zijn voorwaardelijke vrijlating.

En in Napels is de officiële overhandiging van de twee in 2002 gestolen Van Goghs aan de directeur van het Van Gogh Museum. Dat gebeurt in het Museo Capodimonte in Napels waar ze eerst drie weken getoond worden voordat ze naar Nederland komen. Het gaat om de schilderijen Zeegezicht bij Scheveningen en Het uitgaan van de Hervormde Kerk te Nuenen. De zaak zorgde vijftien jaar geleden voor veel ophef over de beveiliging van het Museum, omdat de daders met een ladder over het hek waren geklommen.

