Weer een mijlpaal voor Elizabeth: 65 jaar op de troon

Ze had al een groots Diamanten Jubileum gevierd (2012) én is de langstzittende Britse vorst (in 2015 haalde ze Victoria in), maar vandaag heeft koningin Elizabeth (90) een nieuwe mijlpaal bereikt: als eerste monarch van haar land viert ze haar saffieren jubileum, 65 jaar op de troon.

In tegenstelling tot haar 60-jarige jubileum zijn er geen grote festiviteiten gepland. De koningin zal de dag doorbrengen op haar landgoed Sandringham, "in contemplatieve rust". Voor Elizabeth herinnert deze dag toch altijd aan het moment dat ze als 25-jarige haar vader verloor.

George VI stierf in zijn slaap op 6 februari 1952 op Sandringham. De 56-jarige koning leed al een tijd aan longkanker, maar toch kwam zijn dood nog onverwacht: Elizabeth kreeg tijdens een Afrikaanse rondreis te horen dat haar vader was overleden.

Saluutschoten

In Londen worden vandaag saluutschoten gelost ter ere van het jubileum. Om 12.00 uur klinken er 41 bij Buckingham Palace, een uur later volgen er 62 bij de Tower of London. Bovendien is er een parade van paarden en artillerie uit de Eerste Wereldoorlog. Daarnaast geven de Royal Mint en de Brits post een herdenkingsmunt en -postzegel uit.

Gisteren vertoonde de Queen zich nog wel in het openbaar, bij haar zondagse bezoek aan de kerk bij Sandringham. Daar nam ze bloemen en felicitaties in ontvangst van kinderen. Ze grapte daarbij dat ze handen tekortkwam. Van de verkoudheid die haar rond Kerst plaagde, was niks meer te merken, viel Britse media op.

De Britse media nemen alvast een voorschot op het volgende jubileum: de BBC verwacht dat er voor het Platinum Jubileum in 2022 weer een groots feest wordt gepland.