Betogers Marokko raken slaags met politie

In en rond de Marokkaanse havenstad Al Hoceima zijn demonstraties tegen de autoriteiten gisteren uitgelopen op een confrontatie met ordetroepen. Eenheden van de politie en ook van het leger zouden soms hard hebben ingegrepen.

Betogers melden op sociale media dat tientallen demonstranten gewond zijn geraakt. Op Facebook circuleren foto's van jonge mannen met hoofdwonden en striemen op hun rug, mogelijk het gevolg van knuppelslagen.

Jongeren die beelden van de protesten op Facebook zetten, zouden ook hard zijn aangepakt. Her en der zijn naar verluidt ook eettentjes vernield.

Weinig informatie

Hoe groot de demonstraties waren en wat er precies is gebeurd, is moeilijk te verifiëren. In het gebied zijn amper journalisten. Het Marokkaanse staatspersbureau heeft alleen gemeld dat bij ordeverstoringen 27 agenten en ME'ers gewond zijn geraakt.

In het noordoosten van Marokko wordt al maanden gedemonstreerd tegen de autoriteiten. Directe aanleiding voor de protesten was de dood van visverkoper Mohsin Fikri in oktober. Hij werd doodgedrukt in een vuilniswagen toen hij zijn in beslag genomen handelswaar wilde redden.

Het incident stond voor veel Marokkanen in het Rifgebergte symbool voor de volgens hen slechte behandeling door de autoriteiten. Sindsdien demonstreren ze geregeld tegen corruptie en sociale ongelijkheid. Mensen uit het Rifgebergte voelen zich achtergesteld ten opzichte van andere Marokkanen, onder meer doordat er in het gebied minder voorzieningen zijn en de toegang tot onderwijs er slechter is.

'Escalatie'

Voor gisteren stonden grotere demonstraties gepland, omdat 5 februari de sterfdag is van opstandsleider Mohammed Abdelkrim El Khattabi. Hij leidde in 1958 een opstand van Riffijnen tegen de toenmalige koloniale machten Frankrijk en Spanje. De Marokkaanse autoriteiten, die veel demonstraties tot nu toe schoorvoetend hadden toegestaan, grepen nu dus wel hard in.

Het Comité Mohsin Fikri Nederland, van Marokkaanse Nederlanders die het protest in het Rifgebergte steunen, spreekt na de jongste ontwikkelingen van een escalatie. Volgens het comité werden vreedzame betogers verrast door een "buitenproportioneel optreden" van de politie en hebben de autoriteiten zich schuldig gemaakt aan mensenrechtenschendingen. "Wij veroordelen het uitzetten van waarnemers en onderzoekers in het gebied opdat de autoriteiten vrij spel krijgen", schrijft het comité in een verklaring.