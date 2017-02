Drie doden bij brand in Berlijnse sauna

In Berlijn zijn gisteravond drie mannen om het leven gekomen bij een brand in een saunacomplex. Een vierde man heeft rook ingeademd en is naar een ziekenhuis gebracht.

De brand brak rond 22.30 uur uit door nog onbekende oorzaak. In de sauna waren toen zo'n dertig mensen. Volgens een lokale krant werden de slachtoffers na een half uur gevonden door brandweerlieden. Ze zouden op weg naar het ziekenhuis zijn overleden.

Het saunacomplex ligt in het winkelgebied van West-Berlijn, dicht bij het warenhuis KaDeWe en de Berlijnse dierentuin. In hetzelfde gebouw zitten ook een ouderentehuis en woningen. Daarvoor had de brand voor zover bekend geen gevolgen.