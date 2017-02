'Feyenoord moet tegen Ajax de beuk erin gooien'

De titelstrijd wordt mogelijk in de onderlinge wedstrijden beslist. Op 26 februari is het Feyenoord-PSV, op 2 april Ajax-Feyenoord en op 23 april volgt PSV-Ajax. "Als je tegen Ajax de beuk erin gooit, komen ze in de problemen", zegt Van Marwijk. "Feyenoord maakt een ijzersterke indruk. Conditioneel ook."

'Misschien dom en irreëel'

De traditionele topdrie staat dit seizoen als vanouds een straatlengte voor in de eredivisie. Maar als het aan de nieuwe investeerder bij Roda JC Kerkrade ligt, strijden ook de Limburgers binnen vijf jaar om een ticket voor de Champions League. De uitspraak van Aleksej Korotajev wordt aan tafel niet heel serieus genomen.

"Misschien dom en irreëel", zegt Vissers. "Als je op zo'n moment zoiets zegt, kom je niet uit de voetballerij", voegt Van Marwijk toe. Ook voor Sinouh is Korotajev een onbeschreven blad. Hij had in media graag wat meer willen weten over de nieuwe investeerder. "Ik snap niet dat de journalistiek zijn werk niet beter heeft gedaan."