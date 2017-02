Zege Celtics op Clippers bij afscheid Pierce

Voor Paul Pierce was het een emotionele avond. De 39-jarige small forward van de Clippers, die vijftien jaar voor Boston uitkwam, neemt na dit seizoen afscheid en speelde voor het laatst in de Boston Garden. Hij kreeg van voormalig Celtics-coach Doc Rivers voor het eerst in 2017 speeltijd en knielde na afloop op het veld om de leprechaun - een mythisch wezen uit de Ierse folklore - te kussen.