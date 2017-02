Depay kan Lyon opnieuw niet aan winst helpen

Olympique Lyon, met Memphis Depay in de basis, heeft voor de derde keer op rij verloren. Na de nederlaag van vorige week tegen Lille (1-2) en het bekerverlies tegen Olympique Marseille (2-1), ging het zondag in de Ligue 1 ook mis in de uitwedstrijd tegen Saint-Etienne.

Lyon, de komende tegenstander van AZ in de Europa League, ging met 2-0 ten onder. Depay werd in de 65ste minuut naar de kant gehaald en vervangen door Mathieu Valbuena.

Kevin Monnet-Paquet en Romain Hamouma maakten in de eerste helft de treffers voor Saint-Etienne. In de slotfase liepen de emoties hoog op bij Lyon. Rachid Ghezzal en Corentin Tolisso kregen in blessuretijd een rode kaart, zodat Lyon het duel met negen man beëindigde. Op de ranglijst blijft Olympique Lyon vierde, met nu nog een punt voorsprong op Saint-Etienne.