Bizarre ontknoping: Canadese tennisser gediskwalificeerd na raken umpire

De Davis Cup-ontmoeting tussen Canada en Groot-Brittannië is op zeer opmerkelijke wijze tot een einde gekomen. In het vijfde en beslissende duel werd de Canadese tennisser Denis Shapovalov gediskwalificeerd nadat hij de umpire met een bal hard in het gezicht had geraakt.

De pas zeventien jaar oude Shapovalov keek op dat moment tegen Kyle Edmund tegen een achterstand van 2-0 in sets aan en stevende dus af op een nederlaag. Uit woede wilde de nummer 234 van de wereld een bal het publiek in slaan, maar tot zijn schrik raakte hij scheidsrechter Arnaud Gabas op zijn oog.

"Game, set and match Great Britain", klonk het niet veel later. "Disqualification Canada..."