Kameroen verovert vijfde Afrika Cup

Kameroen heeft voor de vijfde keer de Afrika Cup op zijn naam geschreven. In de finale in het Gabonese Libreville werd recordkampioen Egypte (zeven titels) met 2-1 verslagen.

De eindstrijd was exemplarisch voor het hele toernooi: de inzet was enorm en het tempo bij tijd en wijle hoog, maar het niveau liet nogal te wensen over. Vooral Kameroen kon aanvankelijk weinig uitrichten met het vele balbezit.

Egypte was een stuk effectiever. Al vroeg in de wedstrijd was Abdallah Saied dicht bij de openingsgoal en in de 22ste minuut was het ook echt raak. Mohamed Elneny werd eenvoudig vrijgespeeld, waarop de Arsenal-middenvelder doelman Fabrice Ondoa (tweede keus bij Sevilla B) hoog in de korte hoek verschalkte.