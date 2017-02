Paus concurreert met Lady Gaga op Super Bowl

Paus Franciscus heeft een videoboodschap opgenomen voor de tienduizenden toeschouwers van de Super Bowl, de onder Amerikanen immens populaire finale van de American Football competitie. In het NRG Stadium in Houston (Texas) zal de Spaanstalige pauselijke boodschap op grote schermen worden geprojecteerd.

Wereldwijd kijken zo'n 115 miljoen televisiekijkers naar de Super Bowl. Ook de show van popster Lady Gaga halverwege de wedstrijd trekt een megapubliek.

Primeur

Nooit eerder richtte de Heilige Stoel zich in een video-opname tot de toeschouwers bij een sportevenement. De populaire paus Franciscus had eerder wel via Twitter boodschappen voor de Olympische Spelen en het WK voetbal in Brazilië.

De paus zegt te hopen dat de Super Bowl "een boodschap van vrede, vriendschap en solidariteit" brengt aan de wereldbevolking. "In de sport leren we ons eigenbelang te overstijgen, offers te brengen, trouw te tonen en de regels te respecteren."