Belgen stunten zonder Goffin met zege op Duitsland

Spanje

Spanje boog op de slotdag van de ontmoeting met Kroatie een 2-1 achterstand om in een 3-2 zege. Pablo Carreño Busta besliste de tweestrijd door in het laatste enkelspel van Nikola Mektic te winnen: 7-6 (4), 6-1, 6-4. Eerder op de dag zegevierde de Spanjaard Roberto Bautista Agut in zijn partij tegen Franko Skugor: 6-1, 6-7 (4), 6-3, 7-6 (6).

De Spanjaarden konden niet beschikken over Rafael Nadal, die zich op de valreep afmeldde.