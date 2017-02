Duitsland verontwaardigd om schandalig gedrag Dortmundsupporters

In Duitsland is veel verontwaardiging ontstaan over "de orgie van geweld" die fans van RB Leipzig gisteren over zich heen kregen voor, tijdens en na de wedstrijd tegen Borussia Dortmund.

Honderden Borussia-aanhangers gooiden voorafgaand aan de wedstrijd flessen, stenen, vuurwerk en zelfs hele bierkratten naar de Leipzigsupporters die op weg waren naar het stadion. Onder hen waren ook vrouwen en kinderen.

Tijdens de wedstrijd werden beledigende spandoeken omhooggehouden en werden antisemitische leuzen geroepen door spreekkoren. Ook werden de spelers gehinderd met laserpennen. Ook na de wedstrijd, die door Borussia Dortmund werd gewonnen, waren er schermutselingen.