Mladenovic boekt eerste toernooizege in Sint-Petersburg

Kristina Mladenovic heeft haar eerste titel op WTA-toernooi behaald. De Franse nummer 51 van de wereld rekende in het Russische Sint-Petersburg in de finale af met de Kazachse Joelia Poetintseva: 6-2, 6-7 (3),6-4.

Mladenovic had het duel al in twee sets kunnen beslissen, maar verzuimde bij 5-3 in het tweede bedrijf de wedstrijd uit te serveren. Poetintseva kwam terug en pakte de set in de tiebreak.

De 23-jarige Française herpakte zich in de derde set, waarin ze een voorsprong niet meer liet glippen. De Kazachse (22) die zeventien plaatsen hoger staat dan Mladenovic, had een ronde eerder verrast met een zege op Dominika Cibulková.

Hopman Cup

Mladenovic begon het seizoen nog uiterst teleurstellend; zowel in Hobart als op de Australian Open verloor ze in de openingsronde. Daarvoor won ze aan de zijde van Richard Gasquet de Hopman Cup, een landenwedstrijd die het seizoen opent.