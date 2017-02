Schulting na historische zege: eindelijk, ik ben zó blij!

"Ik had graag tegen hun gereden, maar dit is ook ontzettend mooi", zei Schulting, die over zes weken bij de WK in Ahoy wel met een volwaardige deelnemersveld te maken krijgt. Dat weet ook bondscoach Jeroen Otter.

Alles draait om de WK

"Vandaag was prachtig, maar ik zeg net tegen mijn vrouw aan de telefoon: het draait om Ahoy. Dan is iedereen erbij en staat iedereen op scherp", aldus Otter.

Wat zijn de plannen van Schulting voor de WK in Rotterdam? "Hetzelfde als hier. Finales rijden en kijken of we een medaille kunnen pakken."