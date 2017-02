Protesten Roemenië gaan door ondanks intrekken corruptiedecreet

In de Roemeense hoofdstad Boekarest zijn weer duizenden mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de regering. De protesten gaan door ondanks het intrekken van het omstreden decreet dat corruptie onder bedragen van 45.000 euro niet langer strafbaar stelde.

Nadat er afgelopen week elke dag demonstraties waren geweest, trok de Roemeense regering vandaag dat decreet officieel terug. Toch zijn in Boekarest weer zo'n 70.000 mensen op de been.

NOS-correspondent Marcel van der Steen, die bij het protest aanwezig is, zegt dat de regering nog steeds van plan is de maatregel door te voeren. De spoedmaatregel, die komende week zou ingaan, is ingetrokken, maar nu wil de regering het in een wet regelen, zegt hij in het NOS Radio 1 Journaal.

Het ministerie van Justitie is bezig met het opstellen van die wet, die anders dan een decreet door het parlement moet worden goedgekeurd. "Daar heeft de socialistische regeringspartij samen met haar coalitiepartner een meerderheid", zegt Van der Steen. "Deze mensen hebben geen vertrouwen in de regering."

Partijleider verdacht van corruptie

De betogers zijn onder meer boos omdat de nieuwe maatregel positief uitpakt voor mensen uit de partij van de premier die worden verdacht van corruptie. Partijleider Drachnea wordt beschuldigd van corruptie van 24.000 euro.

Premier Grindeanu zegt zelf dat de maatregel nodig is om de overvolle gevangenissen te ontlasten.