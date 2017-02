Tourrenner in de rotsen levert Zilveren Camera op

Knapen behoort nog niet tot de gevestigde orde binnen de wereld van sportfotografen. Dat zijn foto zó goed ontvangen werd, daar stond hij zelf ook van te kijken. "Dit is voor mij een grote verrassing."

Het verhaal achter de foto

Knapen vertelt het verhaal achter zijn foto. "Ik werd op die plek 's ochtends met de auto gegrepen door de wind. Nou, als dat met een auto als deze gebeurt, dan is een tijdritfiets helemaal linke soep."

Wat Knapens foto versterkt. is dat de valpartij niet op televisiebeelden is vastgelegd. "Ik hoor hem schreeuwen. Wonder boven wonder heeft die man niks, want hij had ook nog het ravijn in kunnen storten."