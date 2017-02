Hordenspecialiste Antjoech sluit loopbaan af

Natalja Antjoech (35) heeft een punt achter haar carrière gezet. De Russische hordenloopster, olympisch kampioene van Londen 2012 op de 400 meter, meldt via het Russische persbureau R-Sport genoeg te hebben van het lopen van wedstrijden.

Antjoech won in Londen ook zilver met de estafetteploeg op de 4x400 m, maar moest die medaille woensdag teruggeven omdat ploeggenote Antonina Krivosjapka doping had gebruikt.

Het internationaal olympische comité IOC betrapte haar na het hertesten van urinestalen op gebruik van de anabole steroïde turinabol. Antjoech was in Rio afgelopen zomer niet welkom vanwege het grootschalige dopinggebruik in Rusland.