Calmejane wint Ster van Bessèges, Gallopin pakt de slotrit

Tony Gallopin van Lotto-Soudal heeft de vijfde en laatste etappe in de Ster van Bessèges gewonnen. De Fransman was in de tijdrit over 11,7 kilometer dertien sneller dan zijn landgenoot Lilian Calmejane, die wel de eindzege veiligstelde.

Calmejane nam na zijn zege in de derde rit de leiderstrui over van de Noorse sprinter Alexander Kristoff. Hij begon de tijdrit met achttien seconden marge op Gallopin, die dus net niet genoeg afstand nam.

Ook de Deen Mads Würtz Schmidt had nog uitzicht op de eindzege. Hij gaf vooraf zeventien seconden toe op Calmejane (Direct Energie) en dat werden er 24.

Calmejane boekte vorig jaar zijn grootste zege, toen hij in de Vuelta de vierde etappe won.