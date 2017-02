14-jarig paard met groots afscheid met pensioen

Met tientallen paarden, acrobaten, slagwerkers en een zangeres is gisteren in Den Bosch afscheid genomen van het 14-jarige wedstrijdpaard Valegro. Het paard is meervoudig olympisch kampioen en mag nu met pensioen.

Het dier haalde in 2012 in Londen twee keer goud bij de Olympische Spelen voor Groot-Brittannië. In Rio wonnen Valegro en zijn Britse ruiter Charlotte Dujardin vorig jaar ook goud.

Regisseur van het afscheidsfeest Anneke Schröder zei tegen Omroep Brabant dat het logisch is dat er zo uitgebreid afscheid is genomen van het paard. "Dit paard heeft zo veel bereikt. Het is een echte topper. Dat hebben we vertaald naar een sprookje.''

Het Nederlandse paard Valegro werd op 3,5 jarige leeftijd verkocht aan iemand uit Engeland. Gisteren kwam hij even terug voor zijn afscheidsshow.