Verzet tegen grondstofwinning groeit ook buiten Groningen

Gemeenten in heel Nederland worden door de aardbevingen in Groningen steeds kritischer over de winning van grondstoffen. In Woerden, Veendam en Assen tekent de lokale politiek onder druk van protesten bezwaar aan tegen plannen voor grondstofwinning.

In Assen hebben bewoners meer dan 2000 handtekeningen verzameld om gaswinning onder een woonwijk tegen te gaan. De raad heeft 'een motie van treurnis' aangenomen tegen de NAM, maar minister Kamp van Economische Zaken zegt dat de gaswinning kan doorgaan omdat die aan de regels voldoet.

Zoutwinning

In Hoogezand-Sappemeer is een bodemwinningsbedrijf ontevreden omdat Kamp juist niet wil helpen. Het bedrijf Nedmag had al een vergunning van het Rijk om zout te winnen. Maar Nedmag heeft ook een vergunning van de gemeente nodig, en die wil het verzoek niet eens in behandeling nemen.

Het gebied kampt al met problemen door de gaswinning, daar kan de zoutwinning niet nog eens bijkomen, vindt de gemeente. Bij een overleg deze week op het ministerie kreeg Nedmag te horen dat Economische Zaken daar niets aan gaat veranderen.

Nedmag wint al zout op twee andere locaties, maar dat is een aflopende zaak. Directeur Bruning vreest het einde van zijn bedrijf als het geen nieuwe winningslocatie krijgt. Het magnesiumzout, dat onder meer wordt gebruikt als strooizout, zit alleen onder de Groningse bodem.

Noodzaak gas

De reactie van het ministerie van Economische zaken is opvallend. Protesten tegen gaswinning waar al een rijksvergunning voor is, leiden zelden tot het afblazen van de winningsplannen. Dat merkten onder meer de bewoners van Ameland en Terschelling en ook die van Assen.

De noodzaak om kleinere gasvelden aan te boren is groter geworden, nu de gasproductie in Groningen aan banden is gelegd. Dat valt ook op te maken uit de nieuwe Structuurvisie Ondergrond. Daarin staat beschreven hoe op de lange termijn bodemschatten als olie, gas en zout in Nederland gewonnen kunnen worden.

Permanent verbod

Inwoners van Woerden schrokken toen zij in de Structuurvisie lazen dat winningsbedrijf Vermillion een rijksvergunning heeft om onder hun huizen gas te winnen. Het gemeentebestuur heeft de minister inmiddels laten weten niet mee te willen werken vanwege de ervaringen in Groningen.

Woerden is niet de enige gemeente die nu dwarsligt. In totaal 61 gemeenten en 5 provincies hebben protest aangetekend tegen de Structuurvisie. Gemeenten in het hele land verzoeken om een permanent verbod op het winnen van schaliegas of hebben bezwaren tegen gaswinning.

Overigens wordt er al jaren gas gewonnen uit kleine velden in heel Nederland. Die gaswinning heeft niet geleid tot vergelijkbare problemen als in Groningen. Winning van schaliegas is voorlopig niet aan de orde. Het kabinet heeft besloten dat er in elk geval tot 2023 niet naar schaliegas geboord wordt.