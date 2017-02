Duel der keepers op Afrika Cup: de ervaren rot tegen de jonge god

Egypte op de Afrika Cup

Egypte is recordwinnaar van de Afrika Cup. De Noord-Afrikanen wonnen het toernooi zeven keer, in 1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008 en 2010. Alleen in 1962 verloor Egypte de finale.

Egypte eindigde in de groepsfase op de eerste plaats na een 0-0 gelijkspel tegen Mali, een 1-0 zege op Oeganda en een 1-0 zege op Ghana. De Farao's versloegen in de kwartfinales Marokko met 1-0 en in de kwartfinales was Egypte na strafschoppen te sterk voor Burkina Faso.