NK badminton: primeur Caljouw, tweede titel Mahulette

Mark Caljouw heeft in Almere voor het eerst de Nederlandse titel badminton in de wacht gesleept. De als tweede geplaatste Rijswijker was in de finale met 22-20, 21-11 te sterk voor Nick Fransman.

De als eerste geplaatste Fransman, die ook nog nooit kampioen was geworden, leek zijn favorietenrol waar te gaan maken, maar een 14-9 voorsprong in de eerste game was niet besteed aan de Brabander.

Caljouw kwam langszij en pakte de game op zijn derde gamepopint. Na een spannende openingsgame ging de partij uit als een nachtkaars. Caljouw, die in de halve finales titelverdediger Eric Meijs overklast had, nam snel een voorsprong en Fransman kon zich niet meer oprichten.