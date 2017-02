Video: groot kunstwerk van ijs geopend in Siberië

In Siberië in Rusland is dit weekend een groot kunstwerk van ijs geopend. Het is een soort labyrint met in totaal 420 muren van ijs, waarop bezoekers een boodschap of wens kunnen laten graveren.

Mensen kunnen hun spreuken ook insturen, in alle mogelijke talen. Zo vallen er onder meer Russische, Engelse, Chinese en Koreaanse leuzen in het labyrint te lezen.

De 'ijs-bibliotheek', aan de oever van het Bajkalmeer, is naar verwachting ongeveer tot april te bezoeken. Daarna treedt de dooi in en zullen alle boodschappen smelten.