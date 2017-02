Vernieuwd Roda kan Ajax niet verrassen

Ajax heeft met de nodige moeite zijn vierde overwinning op rij geboekt. In Kerkrade was het vernieuwde Roda niet in staat om de Amsterdammers puntenverlies toe te brengen. Dankzij goals van Davy Klaassen en Amin Younes werd het 0-2.

Roda-aanvoerder Tom Van Hyfte erkende afgelopen week dat het wel even wennen was met negen nieuwe gezichten in de kleedkamer. Misschien dat dat de reden was voor Yannis Anastasiou om het Limburgse publiek niet ineens met een compleet vernieuwd elftal op te zadelen; alleen Mohamed El Makrini had een basisplaats.

Maar achteraf gezien had de Griekse trainer gerust met negen nieuwe namen kunnen beginnen. De eerste helft was zo slaapverwekkend dat de ruim 17.000 toeschouwers, onder wie Nicolas Anelka en Patrick Kluivert, alle tijd hadden om zich te concentreren op een Limburgs voorstelrondje.

Op een pegel van Justin Kluivert (naast) en een schot van Hakim Ziyech (redding Benjamin van Leer) na gebeurde er de eerste veertig minuten niets. Pas in de laatste vijf minuten van de eerste helft brak Ajax een keer door de hechte defensie van Roda, maar de voorzet van Klaassen kwam vervolgens bij niemand terecht.