Li Jie voor het eerst winnares Top-16 na opgave Solja

Tafeltennisster Li Jie heeft in het Franse Antibes voor het eerst de Top-16 op haar naam gebracht. De 32-jarige Nederlandse profiteerde in de finale van de opgave van de Duitse Petrissa Solja.

De partij ging aanvankelijk gelijkop, maar in de derde game bij een 4-1 stand voor Li, verkrampte plots het gezicht van Solja. De 22-jarige speelster kampte met een blessure aan haar bovenarm. Na een lange medische behandeling nam ze nog plaats achter de tafel, maar bij een 11-7, 7-11, 11-3, 11-6 stand gaf ze op.

Li stond al voor de derde keer in de finale, maar moest in 2009 en 2012 nog genoegen nemen met zilver. In de twee jaar ertussen pakte ze brons.