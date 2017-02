Glamourboy Bolt straalt bij nieuw atletiekformat

Atletiek heeft behoefte aan meer show. En als iemand in staat is om de sport op een vernieuwende wijze onder de aandacht te brengen, is het Usain Bolt.

De koning van de sprint, die al jarenlang heerst op WK's en Olympische Spelen, was zaterdag in Melbourne de grote aanjager van een nieuw format dat de komende jaren mondiaal moet worden uitgerold. Vijf gemengde landenteams en een ploeg rond Bolt namen het op gebruikelijke (verspringen, polsstokhoogspringen) en onconventionele atletiekdisciplines tegen elkaar op.

Het sterrenteam rond Bolt won. De achtvoudig olympisch kampioen - door een dopingzaak van teamgenoot Nesta Carter raakte hij onlangs zijn negende olympisch goud kwijt - kwam zelf uit op de gemengde estafette over 4 x 100 meter. Het was zijn eerste wedstrijd na de Olympische Spelen in Rio. Na de WK in Londen in augustus zet hij zo goed als zeker een punt achter zijn loopbaan.

Gemengde estafette, afvalrace op de mijl

In Melbourne, waar ongeveer 7.000 mensen op de eerste van een serie van drie wedstrijden afkwamen, moest hij voor het eerst in zijn leven in een wedstrijd het stokje overdragen aan een vrouw. "Best spannend', grinnikte hij na afloop.

De Amerikaanse Jenna Prandini nam het stokje van de sprintheld feilloos in ontvangst en het team van Bolt won. Andere disciplines die op het programma waren de 2 x 300 meter, een afvalrace op de mijl en een drieminutenloop.