Inside Jemen: het verhaal van een vergeten oorlog

In Jemen woedt al jaren een burgeroorlog. Het is een 'vergeten oorlog'; internationaal is er maar weinig aandacht voor de bombardementen en gevechten. De economie is ingestort en mensen moeten op zoek naar eten op de vuilnisbelt.

De NOS heeft twee maanden lang contact gehad met inwoners van verschillende steden, om een beeld te krijgen van de situatie in het land. Zij vertelden hun verhaal via WhatsApp, e-mail en Skype.

Op basis van die verhalen maakten we dit scrollverhaal. Klik op de foto om het te bekijken: