Auto crasht in Kerkrade na politie-achtervolging

In Kerkrade is vannacht een auto gecrasht na een politie-achtervolging. De 23-jarige bestuurder zat in zijn eentje in de auto. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht.

De politie gaf de man een stopteken omdat hij zich vreemd gedroeg. Daarop gaf hij gas en ging hij ervandoor.

Motorblok

Anderhalve kilometer verderop verloor hij de macht over het stuur, raakte een woning en tolde verder over de weg. Dat ging met zo'n hoge snelheid dat de weg bezaaid raakte met auto-onderdelen, en het motorblok verderop in een struik belandde.

De man probeerde nog te voet te vluchten, maar agenten wisten hem te achterhalen. De verdachte had te veel gedronken. Zijn rijbewijs is in beslag genomen.