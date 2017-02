Sacramento Kings troeft Golden State Warriors af

Golden State Warriors heeft in de 51ste speelronde zijn achtste nederlaag van het seizoen geleden. De kampioen van 2015 dolf in Sacramento na verlenging het onderspit tegen de Kings: 109-106.

Stephen Curry was weliswaar topscorer met 35 punten, maar de vedette van de Warriors zag in de slotseconden van de verlenging al zijn pogingen mislukken. Na zijn laatste misser was de rebound voor Darren Collison.

Fout Curry

Curry maakte vervolgens opzettelijk een fout op Collison, die beide vrije worpen benutte. In de allerlaatste seconde zag Dreymond Green zijn schot op de gelijkmaker niet vallen.