KNMI waarschuwt voor dichte mist en gladheid, winter keert terug

Het KNMI waarschuwt voor mist en gladheid in delen van Nederland. Voor Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht en Limburg is code geel afgekondigd.

In de loop van de ochtend zou het zicht beter moeten worden. In Limburg kan het glad zijn op bruggen en viaducten.

In Huizen, in Noord-Holland, is een automobilist van de weg geraakt. Een persoon moest door de brandweer uit de auto worden gehaald. Waarschijnlijk was de dichte mist oorzaak van het ongeluk.

Winterweer

Komende week keert het winterweer terug in Nederland. Volgens Weerplaza kan er in de tweede helft van de week in het noordoosten en oosten weer geschaatst worden op natuurijs, maar dan wel alleen op enkele ijsbanen, weilanden en ondergelopen sintelbanen.

Vooral vanaf woensdag wordt het kouder. Weerman Marco Verhoef zegt dat er echt winterweer wordt verwacht. "De zon schijnt, het vriest flink en door de vorst groeit het ijs."

Er wordt geen sneeuw verwacht tijdens de komende periode van kou. Dinsdag in de namiddag kan wel sneeuw of natte sneeuw uit de lucht komen. Vanaf woensdag blijft het droog en schijnt de zon geregeld.