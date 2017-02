Riedewald terug in Kerkrade: van debutant tot bankzitter

Roda JC-Ajax is voor Jairo Riedewald een wedstrijd met twee verhalen. Zondagmiddag om 12.30 uur zal hij, als er geen blessures zijn, op de bank plaatsnemen. Met pijn in zijn hart. Iets meer dan drie jaar geleden was hij ook bankzitter in Kerkrade, maar was het einde van de wedstrijd het begin van zijn carrière.

Het is 22 december 2013. Een gevreesde vroege zondagmiddag-wedstrijd in de kou van Kerkrade. In de 80ste minuut staat er een stand van 1-0 op het scorebord. Trainer Frank de Boer besluit te wisselen. De piepjonge Jairo Riedewald trekt zijn trainingspak uit en valt in voor Christian Poulsen.

Wat er dan gebeurt had niemand voor mogelijk gehouden. Riedewald maakt zich onsterfelijk door in de 88ste en 92ste minuut te scoren. Het wordt 1-2 en voor het eerst in tien jaar gaat Ajax als koploper de winterstop in.