De sport van zondag bij de NOS

Studio Sport laat vanmiddag een keur aan sporten de revue passeren. Zo is om 14.00 uur de basketbalwedstrijd Donar-Den Bosch live te zien op NOS.nl en NPO 1. Er is niet alleen basketbal, ook komen de wereldbekerwedstrijden shorttrack in Dresden aan bod.

In de uitzending zijn er reportages uit Pyeongchang, waar Jeroen Stekelenburg de voortgang laat zien van de olympische locaties en is er een reportage van de NK meerkamp indoor waar Nadine Broersen, Nadine Visser en Anouk Vetter in actie komen.